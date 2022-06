Manje oblaka i više sunca, samo ponegde letnji pljusak

Danas će biti manje oblaka i više sunca. Samo ponegde, na jugu Srbije, moguća je kiša ili kratkotrajni pljusak sa grmljavinom.

Jutarnja temperatura od 14, najviša dnevna do 32 stepena. Nad Beogradom će sijati sunce, a najviša dnevna temperatura 31 stepen. U subotu promenljivo oblačno, mestimično s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 20, a najviša dnevna od 29 do 32 stepena. Drugog dana vikenda iznad većeg dela pretežno sunčano, samo u Banatu i brdsko-planinskim predelima promenljivo oblačno, ponegde