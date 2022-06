Danas pretežno sunčano i toplo, do 32 stepen

NOVI SAD - Iznad većeg dela Srbije danas će biti pretežno sunčano i toplo, samo u južnim predelima, uz promenljivu oblačnost, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom i to uglavnom u prvom delu dana.

Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 14 do 18, najviša od 28 do 32 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Novom Sadu pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 16 do 18, najviša oko 31 stepen. U Srbiji do 1. jula u većini dana preovlađivaće sunčano. U subotu u većem delu zemlje, u nedelju u Banatu i brdsko-planinskim predelima, a početkom sledeće sedmice samo u brdsko-planinskim krajevima, uz promenljivu