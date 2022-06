"Od siline udarca preletela je preko: Automobila!" Tragedija: Devojka koja je povređena u nesreći kod Niša preminula u bolnici

Devojka I. P. (28) koja je bila na motoru sa mladićem I. C. (34) kada je došlo do saobraćajne nesreće u Ulici majora Gavrilovića, preminula je jutros u KC Niš. Kako saznajemo, devojka podlegla teškim telesnim povredama koje je zadobila u sudaru.

Ona se nalazila na motoru marke "kavasaki" kojim je upravljao I. C. (34), a koji se sudario sa automobilom marke "reno senik" kojim je upravljala Nišlijka. Vozač motora I. C. hospitalizovan je u KC Niš sa teškim povredama. Podsetimo, do saobraćajne nesreće je došlo oko 16.45 sati jutros u Ulici majora Gavrilovića u naselju Donja Vrežina u Nišu. U jednom trenutku došlo je do sudara motora i automobila. Okolnosti nesreće još se utvrđuju. Prema rečima očevidaca začuo