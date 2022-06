Vaučeri od 15.000 dinara za 200.000 ljudi da letuju u Srbiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas novu podršku za oko 200.000 građana, koji budu ispunili uslove, u vidu vaučera u vrednosti od 15.000 dinara da provedu odmor u Srbiji.

To je ekskluzivna vest na kojoj smo radili dugo i mnogo ćemo novca u to uložiti, rekao je Vučić u obraćanju javnosti u Predsedništvu Srbije. Vačere će moći da dobiju penzioneri - svi koji su ostvarili pravo na penziju u Srbiji i inostranstvu, nezaposleni, đaci, studenti, nezaposleni prijavljeni na biro Nacionalne službe za zapošljavanje, korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade, prava na dodatak za pomoć i negu drugom licu, koji to ostvaruju po zakonu