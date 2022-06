Tropski talas stigao u Srbiju! Spremite se za paklene vrućine, biće i 37 stepeni, evo do kada će trajati!

Minimalna temperatura od 14°C do 21°C, a maksimalna od 31°C u Subotici do 35°C u južnoj Srbiji.

Minimalna temperatura od 14°C do 21°C, a maksimalna od 31°C u Subotici do 35°C u južnoj Srbiji. U subotu u Srbiji vrlo toplo i pretežno sunčano pre podne, a popodne uz razvoj oblačnosti sa mogućom pojavom lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Oblaci se razvijaju i premeštaju od zapada i jugozapada Srbije prema istoku. Vetar slab, ujutru južni, a popodne severozapadni, u zoni pljuskova na kratko pojačan. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 14°C do 21°C, a