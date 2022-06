Sledeće sedmice i do 37 stepeni

Meteorolog Nedeljko Todorović izjavio je da će sledeće sedmice temperature u Beogradu biti i do 37 stepeni. „Od 28. juna i prva tri dana jula maksimalne temperature će biti između 33 i 37 stepeni sa retkom pojavom pljuskova, ali isključivo u brdsko-planinskim predelima”, rekao je danas Todorović za TV Prva. On je dodao da će posle četvrtog jula Srbiju zahvatiti blago zahlađenje, kada će temperatura pasti sa 35 stepeni na 28 i to će trajati oko sedam dana, prenosi