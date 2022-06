"Ne daju nam kofere, kažu nam da idemo u hotel" 100: lekara zarobljeno na aerodromu u Frankfurtu: Nude nam let u tek u ponedeljak

"Ovi je nečuveno. Ne daju nam kofere, nemamo svoje stvari kod sebe. Kažu nam da idemo u hotel. Sve je već bukirano, ne možemo ni smestaj da nađemo". Ovako za "Blic" pričaju srpski lekari dr Dragan Stajić i dr Dejan Dimitrijević, jedni od oko 100 ginekologa i ortopeda iz naše zemlje, koji su zarobljeni na aerodromu u Frankfurtu pošto im je otkazan let za Beograd.

Dr Stajić i dr Dimitrijević boravili su u Lisabonu na Kongresu ginekologa i ortopeda Srbije. Putovali su preko agencije "Fog". Večeras su krenuli iz Lisabona, presedanje je trebalo da bude u Frankfurtu i potom da se upute za Beograd. Međutim, stali su na pola puta zbog - štrajka zaposlenih na aerodromu! Ali i to ne bi bio tako veliki problem da nisu ostali bez svojih kofera koje su predali pre nego što je otkazan let. Rečeno im je da do ponedeljka neće biti letova