Vučić o abortusu: "Ne planiramo da bilo šta menjamo, pravo je žene da odlučuje o tome"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se na nedavnu odluku Vrhovnog suda SAD da ukinu presudu kojom ostavlja mogućnost ukidanja prava na abortus.

Na pitanje kakav je njegov stav o tome, Vučić je rekao da nikada takvu zabranu ne bi podržao. - Smatram da je abortus pravo žene, a da li mi se sviđa ili ne, to je drugo pitanje. Svakako, to je pravo žene, majke da odlučuju. Mi imamo zakone koji to na svoj način regulišu i nismo planirali da bilo šta menjamo - jasan je bio predsednik.