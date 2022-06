Bajden: Putin je uzalud računao na krah NATO-a i G7

ELMAU- Ruski predsednik Vladimir Putin od početka sukoba u Ukrajini računa na to da će se NATO i G7 raspasti, ali to se nije dogodilo, izjavio je danas predsednik Sjedinjenih Američkih Država Džozef Bajden, koji se nalazi u Nemačkoj na samitu Grupe sedam industrijski najrazvijenih zemalja (G7). „Putin od početka računa na to da će se NATO i G7 nekako raspasti, ali mi se nismo raspali i nećemo se raspasti”, naveo je Bajden prilikom sastanka sa nemačkim kancelarom