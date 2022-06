Beograđanin zloupotrebom položaja prisvojio gotovo 30 miliona dinara

Policija je u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapsila V.V. (46) iz Beograda zbog sumnje da je zloupotrebom položaja odgovornog lica prisvojio gotovo 30 miliona dinara, saopšteno je danas.

On je osumnjičen da je od 1. januara do 31. decembra 2020. godine, zloupotrebljavajući položaj odgovornog lica u jednom preduzeću iz Stare Pazove, podizao novac u iznosu od 27.971.784 dinara na ime povrata pozajmice osnivaču ali je tu sumu zadržao za sebe. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova i uz krivičnu prijavu biće sproveden Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.