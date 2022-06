Dva autobusa sa srpskim putnicima iz Rima stigla u Srbiju

RIM – Dva autobusa sa 74 putnika, koji su bili blokirani na aerodromu u Rimu, stigla su u Srbiju i za manje od sat i po biće u Beogradu, izjavio je Tanjugu ambasador Srbije u Italiji Goran Aleksić.

On je podsetio da je reč o našim putnicima koji juče nisu uspeli da se vrate iz Rima letom Viz era u Beograd. „Autobusima su krenuli u 17 sati iz Rima za Beograd. Autobuse smo obezbedili odmah u dogovoru sa direktorom aerodroma Ćampino i svi koji su želeli krenuli su autobusima u 17 časova. Sada se nalaze na prelazu Batrovci i biće za manje od sat i po u Beogradu”, rekao je Aleksić. Dodao je da u jednom autobusu ima 34 putnika, a u drugom 40, kao i da su to putnici