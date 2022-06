U Kolumbiji najmanje četiri osobe poginule, 300 povređeno

BOGOTA – Najmanje četiri osobe su poginule, a više od 300 je povređeno kada se u nedelju srušio deo tribine arene za borbu bikova u gradu El Espinal u Kolumbiji.

Guverner provincije Tolima Hose Rikardo Orosko potvrdio je za lokalni Blu radio da je poznato da su stradale četiri osobe - dve žene, muškarac i maloletnik i da se nekoliko ljudi vodi kao nestalo, prenosi Tanjug. Regionalni zdravstveni zvaničnik saopštio je da je u bolnici zbrinuto 322 osobe, od kojih su četiri na intenzivnoj nezi. NEW: At least 4 dead, dozens wounded after stadium collapse in Espinal, Colombia - Local media pic.twitter.com/WYeVYJ6KXZ — Breaking911