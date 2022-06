Vučić uručio vidovdanska odlikovanja: "Biram put mudrosti pre nego velike kuraži" VIDEO/FOTO

Beograd -- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je vidovdanska odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama.

Nakon ulaska predsednika u salu krenula je himna Republike Srbije. "Vekovima već svakog 28. juna odgovaramo na isto pitanje. Da li slavimo pobedu ili poraz? Od generacije do generacije, od politike do politike odgovori se menjaju. Zanimljivo i uvek baš na Vidovdan srpski narod je imao priliku da sve vidi. Za nas je vidovdan najprecizniji način za merenje vremena. Kako je rekao vladika Nikolaj: "To je naša narodna golgota, ali u isto vreme i naše narodno vaskrsenje,