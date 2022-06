"Smatrali bismo To objavom rata": Medvedev objasnio na koji potez Rusija ne bi ćutala i koji bi pokrenuo treći svetski rat

Svaki pokušaj posezanja za Krimom smatraće se objavom rata Rusiji, rekao je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev govoreći o posledicama mogućeg ulaska Ukrajine u NATO.

Ako to učini država koja je deo NATO to će značiti sukob sa celom Severnoatlantskom alijansom, to će zapravo biti treći svetski rat, naglasio je Medvedev - To bi bila totalna katastrofa - rekao je Medvedev u intervjuu za "Argumente i činjenice" a prenela je agencija RIA Novosti. On je rekao da je ulazak Ukrajine u NATO mnogo opasniji za Rusiju od ulaska Finske i Švedske u Alijansu zbog nerešenih teritorijalnih sporova i drugačijeg shvatanja statusa Krima. - Odgovor