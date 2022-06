Medvedev: Naše protivmere mogu da preseku kiseonik Litvaniji

MOSKVA: Rusija će doneti teške i sveobuhvatne protivmere kao odgovor na zabranu tranzita prema Kalinjingradskoj oblasti, koja može da "preseče dovod kiseonika“ za Litvaniju, poručio je zamenik predsednika ruskog Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev, prenosi TASS.

"Naravno, Rusija će preduzeti uzvratne mere, i one će biti veoma oštre. Neću još da kažem koje. Postoji mnogo mogućnosti, a značajan deo njih je ekonomski, i on može da ''odseče kiseonik'' našim baltičkim susedima koji su preduzeli neprijateljske akcije“, naglasio je Medvedev u intervjuu za ruske medije. Medvedev je opisao odluku Litvanije da ograniči prolaz robe do Kalinjingrada, ruske enklave, kao deo istog "rata preko posrednika" koji je Zapad pokrenuo protiv