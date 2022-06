Danas sunčano i veoma toplo vreme

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Samo u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 22, najviša dnevna temperatura od 32 do 35. U Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 19 do 22, najviša dnevna temperatura oko 35.