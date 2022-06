"Da je Putin žena, a očigledno da nije..."

Britanski premijer Boris Džonson rekao je da Vladimir Putin ne bi napao Ukrajinu da je žensko, kao i da je rat "savršen primer toksične muškosti".

Boris Džonson je u intervjuu za nemačke medije nakon samita G7 u zamku Šlos Elmau naveo da je pol ruskog predsednika doprineo konfliktu na istoku Evrope. "Da je Putin žena, što očigledno nije, ali da jeste, zaista ne mislim da bi došlo do ovog ludačkog, mačo rata i nasilja", rekao je Džonson za ZDF. Dodao je da je to primer toksične muškosti. "Ako želite primer toksične muškosti, to je ovo što on radi u Ukrajini", rekao je Džonson. Izjave britanskog premijera