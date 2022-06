Poželeo sam dobrodošlicu premijeru CG, ovako je predsednik Srbije ugostio abazovića: Razgovarali u zelenilu i prijatnoj atmosferi

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas s predsednikom Vlade Crne Gore Dritanom Abazovićem. - Poželeo sam dobrodošlicu premijeru Crne Gore Dritanu Abazoviću.

Tokom radnog ručka smo razmenili mišljenja o aktuelnim temama i saglasili se da ćemo nastaviti da gradimo bolje odnose, napisao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na zvaničnom Instagramu povodom susreta sa predsednikom Vlade Crne Gore Dritanom Abazovićem, kojem je ovo prva zvanična poseta Republici Srbiji.