I sutra sunčano i veoma toplo, do 37 stepeni

U Srbiji će sutra preovladavati sunčano i veoma toplo, sa temperturama do 37 stepeni, posle podne tek ponegde u brdsko-planinskim predelima, uglavnom na zapadu, jugozapadu i jugu, uz lokalni razvoj oblačnosti će biti kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Izdaje se upozorenje da će do petka u celoj zemlji, a u subotu 2. jula još na jugu biti veoma toplo sa najvišom temperaturom od 34 do 37 stepeni Celzijusa a lokalno se očekuju i tropske noći sa temperaturom višom od 20 stepeni. Sutra će duvati slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura će se kretati od 14 stepeni Celzijusa na jugoistoku do 24 stepena u košavskom području, a najviša dnevna od 33 do 37 stepena. U Beogradu će biti sunčanoo i veoma