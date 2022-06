Snimao žene dok su bile u toaletu u tržnom centru! Na Novom Beogradu uhapšen muškarac (39)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Novi Beograd, brzom i efikasnom akcijom, uhapsili su I. M. (39) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo polno uznemiravanje.

Sumnja se da je on danas u jednom tržnom centru u Novom Beogradu mobilnim telefonom snimao žene dok su bile u toaletu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu