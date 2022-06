Danas sunčano i veoma toplo do 37 stepeni

U Srbiji će danas preovladavati sunčano i veoma toplo, sa temperturama do 37 stepeni, posle podne tek ponegde u brdsko-planinskim predelima, uglavnom na zapadu, jugozapadu i jugu, uz lokalni razvoj oblačnosti će biti kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura će se kretati od 14 stepeni Celzijusa na jugoistoku do 24 stepena u košavskom području, a najviša dnevna od 33 do 37 stepena. U Beogradu će biti sunčanoo i veoma toplo, sa jutarnjom temeraturom od 21 do 24 stepena a najvišom dnevnom oko 36 stepeni Celziujsa. Duvaće slab jugoistočni vetar.