Upozorenje RHMZ na visoke temperature

BEOGRAD: Prema prognozi RHMZ, danas i sutra u celoj zemlji veoma toplo sa najvišom temperaturom od 34 do 37 stepeni , a očekuju se i tropske noći.

U Srbiji će sutra biti sunčano i veoma toplo. Posle podne ponegde uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima može se očekivati kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab promenljiv. Jutarnja temperatura od 14 do 24 stepena, najviša dnevna od 33 do 37 stepeni. U Beogradu sutra veoma toplo i sunčano sa slabim vetrom. Jutarnja temperatura od 20 do 24 stepena, a najviša dnevna oko 37 stepeni. U narednih sedam dana, slično vreme - pretežno sunčano i