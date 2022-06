Vlada odredila maksimalne cene brašna, ulja, mleka, šećera, gasa

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Uredbu o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica, kako bi se zaštitilo tržište i sprečile deformacije u formiranju cena roba koje su od izuzetne važnosti za snadbevanje potrošača, naročito siromašnijih socijalnih kategorija.

Ovom uredbom ograničavaju se cene, kako proizvođačke, tako i one u trgovini na veliko i malo, za brašno tip T- 400 glatko, u pakovanju do pet kilograma, uključujujući i pet kilograma, brašno tip T-500 u pakovanju do pet kilograma, uključujući, takođe, i pet kilograma, jestivo suncokretovo ulje u pakovanju od jednog litra i svinjsko meso – but, tako da ne prelaze nivo cena od 15. novembra 2021. godine. Propisana je i maksimalna maloprodajna cena UHT mleka sa 2,8