Vlada ograničila cene šećera, brašna, mleka, uredba za gorivo važi do kraja jula

Vlada Srbije donela je danas novu Uredbu o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica - brašna, suncokretovog ulja, mesa svinjski but, kristal šećera i UHT mleka sa 2,8 odsto masti.

Izmenjena je i Uredba o ograničenju visine cena derivata nafte koja ističe danas, čime je produženo njeno trajanje do 31. jula. "Uredbom o ograničavanju visine cena osnovnih životnih namirnica ograničavaju se cene, kako proizvođačke, tako i one u trgovini na veliko i malo, za brašno tip T- 400 glatko, u pakovanju do pet kilograma, uključujujući i pet kilograma, brašno tip T-500 u pakovanju do pet kilograma, uključujući i pet kilograma, jestivo suncokretovo ulje u