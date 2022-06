Danas sunčano i veoma toplo, od 33 do 37 stepeni

Novi Sad - U Srbiji će danas preovlađivati sunčano i veoma toplo vreme, sa najvišim dnevnim temperaturama od 33 do 37 stepeni.

Posle podne tek ponegde u brdsko-planinskim predelima, uglavnom na zapadu, jugozapadu i jugu, uz lokalni razvoj oblačnosti, kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 14 na jugoistoku do 24 u košavskom području, najviša dnevna od 33 do 37 stepeni, saopštio je RHMZ. U Novom Sadu sunčano i veoma toplo. Vetar slab jugoistočni. Jutarnja temperatura od 21 do 24, najviša dnevna oko stepeni. U Srbiji do 7. jula