Nemačka uskoro ratifikuje članstvo Švedske i Finske u NATO

MADRID - Nemačka će ove nedelje pokrenuti proces formalne ratifikacije članstva Švedske i Finske u NATO-u, koji će biti "vrlo brzo" okončan, izjavio je danas nemački kancelar Olaf Šolc na kraju dvodnevnog samita NATO u Madridu.

Dve nordijske zemlje juče su zvanično pozvane da se pridruže alijansi, a Šolc je danas istakao da Nemačka "uverava obe zemlje da već sada, dok proces pristupanja još uvek nije formalno završen, imaju njenu podršku", prenosi AP. Upitan da li je to politička izjava ili postoje vojni planovi za takvu podršku, Šolc je odgovorio da je to "jednostavno, solidarnost koju zemlje duguju jedna drugoj", navodi AP. On je dodao da je ruski predsednik Vladimir Putin delovao kao