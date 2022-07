Danas preliminarni rezultati polaganja male mature

Beograd -- Danas se objavljuju preliminarni rezultati polaganja male mature. Biće dostupni na portalu Moja srednja škola.

Roditelji i učenici će imati uvid u sva tri testa. U subotu do 16 sati učenici mogu da podnesu žalbu, elektronski ili u svojoj osnovnoj školi. Konačni rezultati biće objavljeni 5. jula. Listu želja će moći da podnesu preko portala mojasrednjaskola.gov.rs do 6. jula, uz mogućnost neograničenih izmena i dopuna. Za one koji ne iskoriste prednost elektronskog podnošenja liste želja, listu želja mogu podneti u papirnom obliku u školama 6. i 7. jula 2022. godine.