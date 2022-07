Kisindžer: Tri moguća ishoda sukoba u Ukrajini

LONDON: Postoje tri moguća ishoda ukrajinske krize, smatra bivši američki državni sekretar Henri Kisindžer.

On je, u intervjuu za britanski časopis Spektejtor, rekao da prvi scenario podrazumeva da Rusija kontroliše veći deo Donbasa, glavni industrijski i poljoprivredni region i pojas kopna duž Crnog mora, prenosi RIA Novosti. Prema oceni Kisindžera, to bi bila pobeda za Moskvu i uloga NATO-a ne bi bila tako odlučujuća kako se ranije smatralo. Kisindžer je naveo da bi drugi ishog bio pokušaj da Rusija bude potisnuta sa Krima i ocenio da bi to moglo da dovede do