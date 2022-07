Danas sunčano i veoma toplo vreme: Najviša dnevna temperatura 37 stepeni, posle podne moguća kiša

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturom do 37 stepeni Celzijusa, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Posle podne tek ponegde uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima mogući su kiša ili pljusak sa grmljavinom. Duvaće slab promenljiv vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od 14 do 24, a najviša dnevna od 33 do 37 stepeni.U Beogradu će biti sunčano i veoma toplo. ; Jutarnja temperatura biće od 20 do 24, najviša dnevna oko 37 stepeni.