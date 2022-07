Sa fantomkom na glavi i nožem ukrao: 4.850 dinara Uhapšen muškarac (29) iz Novog Pazara, određeno mu zadržavanje

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih polova u Novom Pazaru, brzom i efikasnom akcijom, uhapsili su R. L. (29) iz tog grada neposredno nakon što je, kako se sumnja, izvršio razbojništvo u jednoj kladionici.

Sumnja se da je on danas maskiran fantomkom, uz pretnju nožem, od radnika kladionice u Gradskoj ulici uzeo oko 4.850 dinara, saopštio je MUP. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru.