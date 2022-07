Serija upozorenja RHMZ! U jednom delu Srbije neizdržive vreline, u drugom obilne padavine, grmljavina i grad i tu nije kraj

RHMZ izdao je upozorenje da je danas na području istočne, južne i jugozapadne Srbije moguća lokalna pojava obilnih pljuskova sa grmljavinom i gradom.

Drugo upozorenje odnosi se na visoke temperature koje će se zadržati do srede, 6. jula. Danas se u većini mesta očekuje od 32 do 34 stepena, a u nedelju i prvoj polovini naredne sedmice od 33 do 36 stepeni. U drugoj polovini sledeće sedmice očekuje se česta pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, a temperatura će biti u padu, posebno od petka. Prema prognozi za sutra, u Srbiji će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti