BLOG UŽIVO Zelenski optužio Rusiju za namerni teror

Danas je 129. dan rata u Ukrajini. 10.39 – Bivši američki sekretar za odbranu Džim Matis oštro je kritikovao ruskog predsednika Vladimira Putina, a njegovu invaziju na Ukrajinu nazvao je „nekompetentnom“ i „nepromišljenom“.

Matis je u govoru u Seulu, Putina uporedio sa paranoičnim likovima iz romana ruskog pisca Fjodora Doostojevskog. 10.06 – Rusija postiže „mali napredak oko Lisičanske, navelo je Ministarstvo odbrane Velike Britanije. Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 2 July 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/fwzYduGXwf 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/VTNFQTqnjK — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 2, 2022