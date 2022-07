Vremenska prognoza 3. jul

Pretežno sunčano, ali se posle podne i uveče, uz lokani razvoj oblačnosti ponegde očekuju i pljuskovi praćeni grmljavinom. Ujutru temperatura od 15 do 22, tokom dana od 33 do 36 stepeni. U Beogradu sunčano i toplije. Temperatura oko 35 stepeni. Tako toplo biće do srede.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 03.07.2022. Nedelja: Pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u južnoj i istočnoj, a uveče i u zapadnoj Srbiji kao i ponegde na zapadu Vojvodine. Vetar uglavnom slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od 15 do 22 °S, najviša dnevna od 33 do 36 stepeni. Upozorenje: Tmax ≥ 35 stepeni, verovatnoća 95%.