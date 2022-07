Predsednik Uzbekistana uveo vanredno stanje

Predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev uveo je vanredno stanje u trajanju od 3. jula do 2. avgusta ove godine u regionu Karakalpakstana.

U ovom regionu došlo je do nemira, izjavio je portparol predsednika Šerzod Asadov. "Ukazom predsednika, u Republici Karakalpakstan uvedeno je vanredno stanje u trajanju od 00:01 časova 3. jula 2022. do 00:00 časova 2. avgusta 2022. godine, a radi bezbednosti gradjana, zaštite njihovih prava i sloboda i uspostavljanja reda i mira ", napisao je on na svom Telegram kanalu, prenosi TAS S. U uzbekistanskoj autonomnoj republici Karakalpakstan održan je javni protest zbog