U Srbiji do 6. jula vrelo

Prema prognozi za danas, u Srbiji će biti pretežno sunčano i veoma toplo.

Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u južnoj i istočnoj, a uveče i u zapadnoj Srbiji i ponegde na zapadu Vojvodine. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 15 do 22, a najviša od 33 do 36 stepeni. U Novom Sadu će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura oko 22 °C, a najviša dnevna oko 35 stepeni. Do srede, 6. jula, na području Srbije će se zadržati veoma toplo