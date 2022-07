Uhapšen državljanin Avganistana u Subotici zbog sumnje da izvršio ubistvo i teško ubistvo u pokušaju

SUBOTICA - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici, brzom i efikasnom akcijom, uhapsili su državljanina Avganistana A. N. (1996) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teško ubistvo i teško ubistvo u pokušaju.

Sumnja se da je on juče ujutru učestvovao u sukobu između dve grupe migranata u šumskom pojasu u blizini mađarske granice kod Subotice, u kojem je šest osoba povređeno, dok je jedna smrtno stradala. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Subotici. Policija nastavlja dalji rad na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti u vezi s ovim slučajem i identifikaciji ostalih lica koja su