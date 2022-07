Pakao se nastavlja - 37 danas! Vrućine i narednih dana, evo kada nas očekuje osveženje uz pljuskove!

U Srbiji će danas biti minimalna temperatura od 15°C do 22°C, a maksimalna će se kretati u intervalu od 34°C do 37°C.

U Srbiji će danas biti minimalna temperatura od 15°C do 22°C, a maksimalna će se kretati u intervalu od 34°C do 37°C. U Srbiji u ponedeljak će biti sunčano i tropske vrućine uz lokalni razvoj slabih oblaka u delu centralne i južne i istočne Srbije. Biće još toplije nego u nedelju. Vetar slab severozapadni na severu, i severoistočni na jugu Srbije. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 15°C do 22°C, a maksimalna od 34°C do 37°C. Uveče suvo i toplo. U