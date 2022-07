Otkazivanje i kašnjenja letova Er Srbije usled nepovoljnih vremenskih uslova

Usled nepovoljnih vremenskih uslova na Aerodromu Nikola Tesla Beograd, otkazan je današnji (utorak, 5. jul 2022. godine) let Er Srbije JU374 od Beograda do Ciriha, saopšteno je iz Er Srbije.

Kako navode zbog isticanja radnog vremena aerodroma u Cirihu, otkazan je i povratni let JU375 od Ciriha do Beograda. Pored toga, zbog pomenutih nepovoljnih vremenskih uslova, kao i nemogućnosti točenja goriva na beogradskom aerodromu, došlo je do posledičnih višesatnih kašnjenja još nekoliko redovnih i čarter letova srpske nacionalne avio-kompanije u popodnevnim i večernjim satima. Er Srbija žali zbog neprijatnosti i čini sve što je u njenoj moći da osigura da se