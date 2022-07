Policajci širom Srbije noćas pali s nogu! Spasavali, ljude iznosili na rukama, gurali automobile! 91 intervencija, 20 požara

BEOGRAD - Policija je tokom nevremena koje je zahvatilo Srbiju obavila ukupno 91 intervenciju, od toga u 20 požara, od kojih je većina bila prouzrokovana udarom groma i to u Beogradu, Kraljevu i Sjenici, saopštilo je jutros Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Kako je u saopštenju navedeno, svi požari su ugašeni, a povređenih nije bilo, dok je iz poplavljenih objekata i vozila spašeno deset osoba. Tokom jučerašnjeg nevremena je intervenisalo oko 230 vatrogasaca, 100 vozila i 33 pumpe za crpljenje vode. Na saniranju posledica nevremena u Beogradu je bilo angažovano više od 160 policajaca. Medju najugroženijim delovima grada bili su Novi