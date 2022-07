Spreman je: "Pada" Boris Džonson

London -- Britanski premijer Boris Džonson spreman je da podnese ostavku, javljaju britanski mediji, koji dodaju da se zvanična izjava očekuje danas.

Podsetimo, Bo Džo, kako ga brojni britanski ali i zapadni mediji nazivaju, suočen je sa nezapamćenom krizom kabineta jer je za poslednja 24 sata više od 50 članova njegovog kabineta podnelo ostavke. On je to do sada odbijao, a ministra koji ga je javno pozvao da podnese ostavku je smenio. Međutim, suočen sa raspadom kabineta, izgleda da više nema izbora i, kako prenose britanski mediji, on je spreman da podnese ostavku, a njegovo zvanično saopštenje tim povodom