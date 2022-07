Danas počinje Exit!

NOVI SAD - Kapije EXIT festivala otvaraju se u 19:00, a očekuje se da kroz njih u četiri dana prođe više od 200.000 ljudi! Sve što treba da znate o izvođačima, ulaznicama, kampu, prevozu i organizaciji tokom festivala izdvojili smo u ovom tekstu.

Na Petrovaradinsku tvrđavu od 7. do 10. jula stižu svetske, regionalne i domaće muzičke zvezde, među kojima su Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, Iggy Azalea, Masked Wolf, ZHU, Sepultura, Maceo Plex, Honey Dijon, Boris Brejcha, Stephan Bodzin live, ARTBAT, Denis Sulta, DJ Tennis, Anfisa Letyago, Marky Ramone, Napalm Death, The Exploited, Blind Channel, Adam Beyer B2B Enrico Sangiuliano, Dax J, Sama' Abdulhadi, kao i jaka regionalna postava koju predvode