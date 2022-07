I. Pastor: Spremni smo da budemo u novoj vlasti

Beta pre 2 sata

Predsednik Skupštine AP Vojvodine i Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Ištvan Pastor rekao je da je ta stranka spremna bude deo parlamentarne većine i da participira u radu vlade s pozicija državnih sekretara, što su i do sada činili.

"Savesno, odano i odgovorno, kao i do sada", rekao je Pastor u intervjuu za list Politika.

On je naveo da su napokon dobijeni konačni izborni rezultati i da očekuje da će uskoro početi razgovori u vezi sa konstituisanjem Skupštine Srbije, a paralelno s tim o novoj Vladi Srbije.

Govoreći o bezbednosnim prilikama u pokrajini i Subotici, gde je došlo do sukoba migranata, on je istakao da "nelegalan prelaz granice nije ljudsko pravo", i da zaštita sopstvenih građana mora postati apsolutni prioritet.

Kako je rekao, ogroman pritisak migranata na pogranični pojas, nedavni oružani sukob u okolini Subotice, njihovo veoma često bahato ponašanje, naročito organizatora njihovog kretanja, ponašanje taksista koji ih svakodnevno dovoze do graničnog pojasa, čine građane uzrujanim, nesigurnim, nebezbednim.

"To se posebno odnosi na starije stanovništvo, na one koji žive sami, one koji žive u retko naseljenim područjima ili u malim polupraznim selima sa ostarelom populacijom. U tim područjima su neizdrživi uslovi života. Ljudi govore i misle da ih je država zaboravila, da su migranti bitniji od njih. Teško je suprostaviti se takvom ubeđenju", naglasio je Pastor.

On je rekao da je "krajne vreme da se puno toga promeni u politici Srbije prema ovom pitanju jer će migrantski pritisak biti sve veći".

(Beta, 07.09.2022)