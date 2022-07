Danas do 28 stepeni: Spremite kišobrane

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i u većem delu suvo uz umeren i jak zapadni i severozapadni vetar.

Prema prognozi RHMZ, posle podne i uveče očekuje se kratkotrajna kiša ili pljusak, ali će biti lokalnog karaktera. Jutarnja temperatura od 12 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 28 stepeni. U Beogradu će danas biti promenljivo oblačno i suvo sa sunčanim intervalima. Vetar ujutru slab zapadni, zatim umeren i jak severozapadni. Jutarnja temperatura oko 16 stepeni, najviša dnevna oko 26 stepeni. Do srede se očekuje promenljivo oblačno i uglavnom suvo sa sunčanim