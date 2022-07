Prekidaju se isporuke gasa Severnim tokom 1

Najvažniji gasovod kojim se dostavlja ruski gas Nemačkoj, Severni tok 1, zbog remonta od sutra, kako je ranije najavio operater, neće raditi.

To povećava strepnju u Nemačkoj da bi to mogao značiti potpuno "zavrtanje slavine". Ministar privrede Robert Habek izrazio je strah da Rusija i nakon remonta neće više isporučivati gas. Zbog Nemačke napravljen izuzetak od sankcija: Kanada vraća turbine Severnog toka 1 Radovi će trajati 10 dana, do 21.jula, pa tokom remonta više neće biti isporuka gasa iz Rusije Nemačkoj. Rusija je već u junu značajno smanjila količine koje isporučuje Zapadnoj Evropi, uz