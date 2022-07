Brat Nika Kirjosa tvrdi da je tenisera promenila devojka

SIDNEJ - Nik Kirjos je promenio način života od kada je upoznao sadašnju devojku Kostin Haci, izjavio je stariji brat australijskog tenisera Kristos Kirjos, prenose australijski mediji.

Nik Kirjos se bori danas od 15 sati za titulu na Vimbldonu protiv srpskog tenisera Novaka Đokovića. „U poslednjih šest ili sedam godina pored sebe nisam imao svog malog brata. On je bio toliko nesrećan da je isključio sve one koji su ga voleli i koji su mu bili blizu. Bio je potpuno rastresen, uvek zabrinut zbog nečega”, napisao je Kristos Kirjos u kolumni za „Sidnej morning herald”. On je priznao da bio u svađi sa Nikom, preneo je Tanjug. „Svet ga je promenio,