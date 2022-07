Novakova sedma kruna na Vimbldonu

„Nadam se da ovo mesto voli i mene. Ovo je jedan od posebnih terena. Kada god izađem trava nije ni načeta. Ovaj turnir ima najveću istoriju. Zahvalan sam što sam ponovo ovde”, rekao je najbolji srpski teniser.- Vučić čestitao Đokoviću: Bravo majstore

LONDON - Najbolji teniser na svetu Novak Đoković osvojio je sedmi put titulu na Vimbldonu, a ujedno je stigao do 21. grend slem trofeja u karijeri, pošto je danas u finalu pobedio Australijanca Nika Kirjosa 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Đokoviću je ovo bilo osmo finale Vimbldona, a četvrta uzastopna titula na Otvorenom prvenstvu Engleske. Srpski teniser je samo jednom poražen u finalu Vimbldona i to 2013. godine. On je u Londonu trijumfovao 2011, 2014, 2015, 2018,