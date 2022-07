Sutra pretežno sunčano, najviše temperature od 21 do 25 C

U Srbiji sutra pretežno sunčano vreme, uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti.

Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 15, najviša dnevna od 21 do 25 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu pretežno sunčano, uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 14, a najviša dnevna oko 24 stepena. U Srbiji u utorak i sredu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, sa maksimalnom temperaturom od 23 do 28 stepeni.