Amerika ima plan za naftu koji nikad ranije nije bio isproban: Ciljevi su mu da oslabi finansiranje ruske ratne mašinerije i ublaži pritisak na potrošače

Američki zvaničnici razrađuju plan smanjenja globalnih cena nafte koji nikada ranije nije bio isproban, kako bi sprečili produbljivanje ekonomske krize i nestašicu hrane, piše Njujork Tajms, pozivajući se na izvore iz Bele kuće.

Taj plan bi, kako se navodi, bio usklađen sa evropskim sankcijama i omogućio bi održavanje isporuka ruske sirove nafte na globalna tržišta i to po značajno sniženoj ceni. List navodi da u Beloj kući strahuju da bi nova serija evropskih sankcija usmerenih na globalni prekid protoka ruske nafte do kraja godine mogla da dovede do brojnih skokova cena energenata, što bi dodatno ugrozilo već opterećene potrošače i gurnulo SAD i druge ekonomije sveta u ozbiljnu krizu i