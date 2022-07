Car otkrio gde će živeti sa Dalilom: "Moja ljubav boli", napustio Zadrugu i progovorio o Husu, planovima i učešću u narednoj sezoni (video)

Filip Car osvojio je 5. mesto u finalu "Zadruge 5", a pred našim kamerama otvorio je dušu o ljubavi sa Dalilom Dragojević, njenom ocu Husu Mujiću i planovima.

- Ja razumem Dalilinog oca, može da priča šta hoće, da me napada, razumem sve. Svako ima pravo da kaže šta želi. Ne znam da li će Dalila birati mene ili roditelje, to morate nju da pitate. Odluka je, što se mene tiče, samo moja. Volim Dalilu, volim je - kazao je Filip Car pred našim kamerama. - Moje ljubavi u rijalitiju sve bole. Deset meseci smo tamo, ima tu mnogih strana. Nikog ja nisam davio u bazenu, kako kažete, izbacujete me iz takta, ljubavni odnos nam je