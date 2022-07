"Nismo ih dirali nakon raspada: Sssr-a" Bivši predsednik Poljske Leh Valensa tvrdi da je Zapad napravio grešku sa Moskvom

Bivši predsednik Poljske Leh Valensa pozvao je danas Zapad da se ne ograničava oslobađanjem Ukrajine, već da ide i ka "oslobađanju Rusije".

Prema njegovom mišljenju, neophodno je podsticati promene u političkom sistemu Rusije. Francuski dnevnik "Figaro" danas je objavio fragmente Valensinog intervjua televizijskom kanalu LSI, u kojem on iznosi stav da stanovništvo Rusije ne bi trebalo da prelazi 50 miliona i dodaje da je "Rusija pripojila 60 naroda“, prenosi TASS. "Nismo ih dirali", rekao je on, podsećajući na period nakon raspada bivšeg Sovjetskog Saveza. Prema njegovim rečima, to je bila "greška